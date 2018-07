Dupla suspeita de balear policial é presa na zona sul

Na ocasião, os dois homens, um em um carro e outro em uma moto, abordaram o policial, de 45 anos, dentro de um shopping e, após uma discussão, atiraram contra ele, fugindo em seguida. O policial tinha acabado de sacar dinheiro em um banco.

Os suspeitos, de 22 e 27 anos, foram detidos por volta das 14 horas, no Sacomã, zona sul da capital. Segundo a polícia, eles chegaram a tentar uma fuga, mas foram impedidos.

Dentro do carro que usavam, um Meriva Azul, foram encontrados diversos brinquedos, que, segundo os homens, foram comprados ilegalmente no Paraguaia para serem vendidos no Brasil.

Um dos criminosos levou os policiais à sua casa, onde foi apreendida uma moto Yamaha Fazer azul semelhante à usada no crime. Um revólver calibre 38 estava escondido na motocicleta.

O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como contrabando ou descaminho, captura de procurado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.