Dupla suspeita de furto de caixas eletrônicos é presa no MS O corretor Sharlon Alves Garcia, de 33 anos, e o autônomo Sebastião Soares da Silva, 53, apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha de ladrões de caixas eletrônicos que vem atuando em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, foram detidos, às 0h30 deste domingo ao serem parados por policiais rodoviários federais na altura do quilômetro 89 da BR-158, e Paranaíba (MS), a 360 quilômetros de Campo Grande. A dupla ocupava uma picape Saveiro, placas DXX 4628, de Santa Fé do Sul(SP). Segundo a polícia, Soares portava documento falso em nome de Sebastião Valdrich da Silva e era procurado inclusive por homicídio. Um terceiro integrante da quadrilha, Thiago Fagundes da Silva, 21 anos, já está preso. Continuam foragidos João Benedito de Moraes Souza, 34 anos, e Fabiano Lúcio da Costa, 32 anos, ambos com prisão preventiva decretada.