Dupla suspeita de tráfico de crianças é presa no RJ A polícia prendeu duas mulheres em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), e recuperou uma criança de 7 meses tirada de sua mãe, Rejane Pereira de Oliveira Ribeiro, no domingo. Uma terceira suspeita é procurada pela polícia. Existe a suspeita de que as mulheres façam parte de uma quadrilha de tráfico de crianças.