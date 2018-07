Dupla tenta fugir de DP dentro de sacos de lixo no PR Com o auxílio de dois carcereiros, que já eram investigados após uma fuga ocorrida no último sábado, dois detentos tentaram escapar, nesta terça-feira, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV) de Curitiba (PR), no bairro de Vila Izabel. A dupla estava escondida dentro de sacos plásticos nos quais deveriam haver somente embalagens plásticas utilizadas no acondicionamento das refeições dos demais presos.