Dupla tenta matar criança durante assalto em SP

A dupla conseguiu entrar no imóvel ao render os moradores que chegavam à residência. Os bandidos, ao mesmo tempo em que separavam dinheiro e outros objetos, ameaçavam as vítimas. Um deles apontou a arma para a cabeça da criança de 6 meses e atirou, mas a munição falhou. Um dos adultos então entrou em luta corporal com o criminoso e ambos caíram na garagem. Cinco tiros foram disparados na sequência, mas ninguém foi atingido.

No momento em que PMs da 4ª Companhia do 5º Batalhão chegaram ao local, vítima e bandido já estavam bastante machucados e ainda lutavam. O outro assaltante, ao tentar fugir a pé, foi atropelado na rua por um dos membros da família. O criminoso atropelado foi encaminhado para o pronto-socorro do Mandaqui. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.