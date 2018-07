Duplicação da Raposo Tavares é embargada após morte de operários

As obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) na região de Presidente Prudente, oeste do Estado de São Paulo, foram embargadas no fim da tarde de quarta-feira, 11, pelo Ministério do Trabalho após a morte de dois operários que trabalhavam no local. Dez trabalhadores da empreiteira OAS, contratada para a duplicação, passaram mal nos últimos dias e foram internados em hospitais da região. Dois deles morreram, mas os atestados de óbito não esclarecem as causas das mortes. De acordo com a gerência regional do ministério, o embargo será mantido até que seja afastada possível relação dos óbitos com as condições de trabalho.

Outros três operários continuavam internados na manhã desta quinta-feira, 12 - os demais já receberam alta. As obras são realizadas no trecho do km 475, em Maracaí, ao km 620, em Regente Feijó. Após a segunda morte, na quarta-feira, os 700 trabalhadores fizeram um protesto, fechando a rodovia por duas horas no trevo de Regente Feijó.

O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito civil para apurar as mortes. A Concessionária Auto Raposo Tavares (CART), responsável pela duplicação, informou que tomou todas as medidas junto à prestadora de serviço para o atendimento aos trabalhadores, aos familiares das vítimas e no esclarecimento dos casos.