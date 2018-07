Duplicação da Raposo Tavares tem parecer favorável

O início das obras, no entanto, ficou condicionado à análise do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Hoje, o Consema incluiu o processo na pauta de sua próxima reunião, prevista para maio. Se for aceito o parecer do Daia, que considerou a obra "ambientalmente viável", será dada a licença prévia para o projeto. A licença de instalação, que permite o início das obras, só vai sair após o atendimento de possíveis exigências ambientais feitas pelo Consema.

A duplicação, orçada em R$ 170 milhões, será executada pela concessionária SPVias, do grupo CCR. O trecho de pista simples, com cobrança de pedágio desde 2000, é um dos piores gargalos em rodovias estaduais paulistas. Nos horários de pico, caminhões formam comboios e a ultrapassagem fica impossível. Os motoristas gastam até uma hora e meia no percurso.