Duplicação da Rodovia dos Tamoios fica para março

A obra será financiada pelo Estado e vai servir como contrapartida na Parceria Público-Privada (PPP) de R$ 4,8 bilhões a ser firmada para a duplicação completa da Tamoios, que inclui ainda, em uma segunda fase, o trecho de serra até Caraguatatuba, dois contornos na SP-055 - para São Sebastião e para Caraguatatuba - e a ampliação do Porto de São Sebastião.

Para a primeira fase, Alckmin firmou um convênio de R$ 1 bilhão com a Desenvolvimento Rodoviário S.A (Dersa) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) que inclui, além dos 53 km de duplicação, licenciamento ambiental e desapropriações. O governo não informou quantas famílias serão removidas.

O atraso de dois meses no cronograma inicial foi minimizado pelo governador. "Em março acaba o verão, não atrapalha o trânsito do litoral, param as chuvas e começa o período de estiagem", disse Alckmin. A duplicação que já está sendo feita até o km 11,5 da Tamoios está prevista para terminar em dezembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.