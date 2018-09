Duplo ataque suicida deixa 35 mortos ao norte de Bagdá

A polícia iraquiana afirma que pelo menos 35 pessoas morreram nesta quinta-feira em um ataque de dois homens-bomba na província de Diyala, ao norte de Bagdá. Pelo menos 75 pessoas teriam ficado feridas no duplo atentando. A polícia diz que uma mulher detonou explosivos que estavam no seu corpo em um mercado lotado na cidade de Balad Ruz. Pouco depois, quando pessoas observavam a cena do ataque, outro homem-bomba explodiu no mesmo local. A cidade de Balad Ruz fica 30 quilômetros ao leste de Baquba, onde forças de segurança americanas e iraquianas têm combatido militantes da Al-Qaeda nos últimos meses. Reagrupamento Segundo o correspondente da BBC em Bagdá Clive Myrie, as autoridades certamente deverão culpar a Al-Qaeda pelo ataque. Acredita-se que os militantes da Al-Qaeda que foram expulsos da província de Anbar, no oeste de Bagdá, estão tentando se reagrupar em Baquba. O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, tem enfrentado duras batalhas contra grupos militantes xiitas no leste de Bagdá. O ataque duplo desta quinta-feira sugere que a violência pode estar chegando na região ao norte da capital, dificultando ainda mais o trabalho das forças de segurança. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.