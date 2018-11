Duplo atentado suicida mata pelo menos 23 no Iraque

Pelo menos 23 pessoas morreram e 70 ficaram feridas em dois atentados a bomba suicidas em um centro de recrutamento do Exército em Baquba, 60 km ao norte da capital do Iraque, Bagdá.Segundo a polícia, dois militantes usando coletes com explosivos se misturaram à multidão de candidatos e acionaram os detonadores simultaneamente, causando várias mortes.Há notícia de que um dos militantes trajava um uniforme militar iraquiano e que o outro vestia roupas civis.Segundo o correspondente da BBC em Bagdá Jim Muir, insurgentes sunitas vem empregando há muito a tática de atacar centros de recrutamento.Apesar do risco, um grande número de jovens iraquianos continua se dirigindo a estes centros pois o Exército é uma das poucas fontes de emprego em várias áreas do Iraque.Baquba é a principal cidade na província de Diyala, que continua sendo um centro de atividade insurgente apesar da redução da violência a nível nacional observada desde o ano passado.A província é um dos principais focos do aumento de tropas americanas iniciado no ano passado e que termina neste mês.O número de soldados dos Estados Unidos deverá retornar a níveis anteriores à operação, totalizando cerca de 140 mil.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.