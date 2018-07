DUPLO GINGADO Elza Soares tem um histórico de décadas cantando samba, jazz e flertando com outros ritmos (brasileiríssimos ou não). Sedenta por renovar o repertório, a cantora de voz rouca convida a paraense Gaby Amarantos, diva do tecnobrega e sensação da música brasileira no ano passado, para uma parceria no show 'Deixa a Nega Gingar'. Elza traz uma banda preparada para se jogar no eletrônico, e divide o set com Gaby, entre canções clássicas, como 'Nega do Cabelo Duro', e os sucessos bregas 'Ex Mai Love' e 'Xirley'. Taís Toti