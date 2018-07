Duque diz que Conselho não fará reunião de emergência O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Paulo Duque (PMDB-RJ), disse hoje que, apesar dos apelos dos senadores Pedro Simon (PMDB-RS) e Cristovam Buarque (PDT-DF), não irá convocar reunião de emergência entre os conselheiros durante o recesso parlamentar. "As pessoas estão em seus Estados, alguns senadores estão fora do País. Não tenho como convocar 15 pessoas para se reunirem durante o recesso. Nem todos vêm, nem todos podem vir. Além disso, não há previsão regimental para fazer isso", justificou o senador, que passa o recesso no Rio de Janeiro.