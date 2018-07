Duquesa Kate dá à luz a uma menina; mãe e filha passam bem, diz palácio

O bebê, o segundo filho do casal, pesa 3.710 kg e William estava presente durante o nascimento, divulgou o palácio em um comunicado via twitter.

"Sua Alteza Real e sua filha estão bem", acrescentou o palácio.

Ela deu à luz às 8h34 da manhã no horário local, cerca de duas horas e meia depois de dar entrada no hospital, na fase inicial do trabalho de parto, no Hospital St. Mary, a oeste de Londres, disse o palácio.

Ambas as famílias do casal foram informadas, disse o comunicado, incluindo a bisavó do novo bebê, a rainha Elizabeth, seu avô, o príncipe Charles e o irmão de William, o príncipe Harry.

Um pregoeiro cerimonial anunciou o nascimento do novo bebê, que será o quarto na linha de sucessão ao trono, depois de Charles, William e seu irmão mais velho, George.

Não foi anunciado até agora nenhum nome para a recém-nascida. Os nomes favoritos até agora são Charlotte, Alice, Victoria e Elizabeth.

A falecida princesa Diana teve William, de 32 anos, no mesmo hospital, em 1982.

Ele e Kate, de 33 anos, conheceram-se quando estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e se casaram numa espetacular cerimônia na Abadia de Westminster, em abril de 2011 e desde então se tornaram celebridades mundiais.

Quando Kate deixar o hospital, o casal voltará inicialmente ao Palácio de Kensington por alguns dias, antes de seguir para Anmer Hall, sua casa de campo localizada na propriedade da rainha, em Sandringham, Norfolk, ao leste da Inglaterra.

(Por Stephen Addison)