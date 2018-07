Duquesa Kate dá à luz uma menina; mãe e filha passam bem, diz palácio

A mais nova integrante da família real britânica nasceu às 8h34 (horário local), cerca de duas horas e meia depois de Kate Middleton ter dado entrada no hospital St Mary's na fase inicial do trabalho de parto, disse o Palácio de Kensington, residência do casal, em um comunicado.

O casal surgiu mais tarde com a bebê enrolada em um xale de lã branca e vestida com um gorro para posar para fotografias na entrada do hospital, pouco mais de 12 horas após Kate ter chegado no local.

Kate embalou a princesa adormecida em seus braços conforme o casal acenava para a multidão, que aplaudia. O casal não fez nenhum comentário.

Poucos minutos depois, o príncipe William levou o bebê em uma cadeirinha para um veículo que o aguardava e, em seguida, levou sua esposa e nova filha para o Palácio de Kensington, que fica a pouco tempo de distância do hospital.

A bebê, cujo nome ainda não foi anunciado, será a quarta na linha de sucessão ao trono, atrás de seu irmão George, do pai William e do avô príncipe Charles, empurrando o tio Harry um grau abaixo na hierarquia real.

Segundo o palácio, a herdeira nasceu com 3,71 quilos, sendo que William estava presente durante o nascimento.

"Sua Alteza Real e sua filha estão bem", acrescentou o palácio.

Ambas as famílias do casal foram informadas, disse o comunicado, incluindo a bisavó, a rainha Elizabeth. A criança é a quinta bisneta da rainha, que tem 89 anos.

O nascimento também representou uma oportunidade para as casas de apostas do país que, tendo oferecido primeiro as opções para o sexo da criança, agora voltam sua atenção para nomes, com Charlotte, Alice, Victoria e Elizabeth aparecendo como os atuais favoritos.

A falecida princesa Diana teve William, de 32 anos, no mesmo hospital, em 1982.

Ele e Kate, de 33 anos, conheceram-se quando estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e se casaram numa espetacular cerimônia na Abadia de Westminster, em abril de 2011. O primeiro filho do casal, George, nasceu em julho de 2013.

