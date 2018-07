Durante reintegração de posse, fogo atinge favela em SP O Corpo de Bombeiros tenta conter um foco de incêndio em uma favela sob a Ponte Governador Orestes Quércia, na Marginal do Tietê, em São Paulo, na tarde deste sábado, dia 16. Por causa do fogo, a ponte, conhecida como Estaiadinha, e a pista local da Marginal, no sentido Ayrton Senna, estão interditadas. Por enquanto não há notícias de feridos.