Duto para aliviar abastecimento no Sul estará a plena carga na quinta--ANP A utilização de um duto de petróleo para transporte de diesel importado, com o objetivo de aliviar o abastecimento no Sul do país após um incêndio em uma refinaria da Petrobras, deverá ser realizada a plena carga a partir de quinta-feira, reiterou nesta quarta-feira a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).