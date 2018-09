Dutra ainda tem tráfego lento após engavetamentos A Rodovia Presidente Dutra ainda apresentava tráfego lento nesta manhã, devido ao acidente ocorrido na noite de ontem. Às 7h40, a rodovia tinha lentidão do km 227 ao 224, na pista expressa sentido Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, a pista marginal tinha lentidão do km 218 ao 221, e a pista expressa, do km 216 ao 224.