Dutra ainda tem trânsito complicado após acidente

De acordo com a NovaDutra, empresa que administra a via, por volta das 11 horas o motorista ainda enfrentava cerca de um quilômetro de lentidão, a partir do quilômetro 176. A previsão é a de que o tráfego seja normalizado nas próximas horas, já que os veículos começaram a ser removidos do local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um caminhão que transportava colchões, um outro caminhão que carregava telhas e dois carros. Entretanto, a concessionária informa que o engavetamento envolveu um caminhão e cinco carros. A informação de que uma quarta pessoa teria morrido no acidente ainda não foi confirmada. A polícia vai investigar o caso.