Dutra aposta em campanha ''sem salto alto'' e com slogan diferente de 2002 O presidente eleito do PT, José Eduardo Dutra, afirmou que o mote da campanha da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao Palácio do Planalto não será "uma coisa intangível", como em 2002, quando o slogan do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha como eixo a "esperança". Ao destacar que haverá ênfase na comparação entre os governos de Lula e Fernando Henrique, Dutra disse que pesquisas indicando crescimento de Dilma não podem subir à cabeça dos petistas.