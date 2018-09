Dutra, Castello e Raposo com lentidão na chegada à SP O motorista que utiliza a malha rodoviária dentro do Estado de São Paulo enfrenta lentidão na chegada à capital pelas rodovias Presidente Dutra, Castello Branco e Raposo Tavares, em razão do excesso de veículos. Pela Dutra, o congestionamento chega a 1,5 quilômetros a partir do km 228,5, já na zona norte da cidade de São Paulo. Quem trafega no sentido interior-capital da Castello Branco encontra lentidão entre os km 18 e 13 na pista expressa e entre os km 16 e 14 na pista com pedágio; ambos os trechos em Osasco, na Grande São Paulo. A rodovia Raposo Tavares apresenta lentidão no sentido interior-capital entre os km 22, em Cotia, e 18, no Jardim Arpoador, em São Paulo; e entre os km 13 e 10, já na região do Butantã, zona oeste da capital paulista. Por causa do congestionamento na Raposo, o trecho de acesso, no km 24, da pista sul do Rodoanel Metropolitano Mário Covas à Raposo Tavares segue com lentidão também. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, com descida feita pelas pistas sul da Anchieta e Imigrantes; e subida pelas pistas norte de ambas as rodovias. Não há lentidão nem neblina segundo a Ecovias.