Dutra deve ter maior fluxo no feriado O movimento na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro ao município de Aparecida, deve se intensificar por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil no sábado, 12. Segundo a concessionária Nova Dutra, 1.500 ônibus devem utilizar a rodovia em direção à cidade a partir da 0h deste sábado.