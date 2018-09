Dutra e Bandeirantes têm pontos de lentidão em SP Entre as principais rodovias que ligam a capital paulista ao interior de São Paulo e ao litoral do Estado, apenas a Presidente Dutra e a Bandeirantes apresentavam pontos de lentidão por volta das 14h30 deste sábado. A Dutra estava congestionada no intervalo da pista entre os quilômetros 153 e 156, em São José dos Campos (SP), e a segunda, entre os quilômetros 16 e 13, na chegada à capital. Segundo as concessionárias que administram as vias, há faixas interditadas nesses trechos, por conta de obras efetuadas na pista. Até o momento, não foram registrados acidentes graves nas estradas, de acordo com as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. Fernão Dias A única ocorrência que prejudicou o tráfego das rodovias do Estado aconteceu esta manhã, às 8 horas, na Rodovia Fernão Dias, na saída de São Paulo. Um caminhão carregado com diversos produtos tombou na pista, na altura do quilômetro 78. Ninguém ficou ferido. A pista permaneceu parcialmente interditada por mais de duas horas, provocando um engarrafamento de três quilômetros.