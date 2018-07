Dutra e Castello com tráfego normal; Régis congestiona As rodovias Presidente Dutra e Castello Branco não apresentavam, às 2h deste sábado, mais pontos de congestionamento, segundo as concessionárias NovaDutra e Viaoeste. Exceção feita apenas no trecho de Guararema (SP), na pista sentido SP-RJ da Via Dutra, entre os quilômetros 173 e 174, onde o motorista encontrava ainda um pouco de morosidade. Já a situação na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) é complicada para o motorista que viaja em direção ao Vale do Ribeira e ao Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento ocorre entre os quilômetros 325 e 336, em Juquitiba, em razão do afunilamento da pista no trecho de serra.