Dutra é liberada após acidente com 2 mortes A pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra foi liberada por completo somente às 4h da madrugada de hoje, após um acidente ocorrido na noite de ontem, na altura do quilômetro 237, no município de Pirai (RJ). No local, duas carretas chocaram-se de frente, matando os dois motoristas. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma carreta, ao sair de um posto de gasolina, entrou na contramão da pista e foi atingida pelo outro veículo. A pista ficou totalmente interditada por uma hora logo após o choque, o que gerou um pico de quase 4 quilômetros de congestionamento.