Dutra é totalmente liberada após 14 acidentes

No km 88, na pista sentido São Paulo, uma pessoa morreu após a colisão entre dois caminhões, um ônibus e três veículos de passeio. Na altura do km 91, no outro sentido, 13 veículos, entre eles uma carreta, três caminhões e três carros, incluindo uma viatura policial, colidiram.

A Dutra chegou a ficar totalmente interditada no momento dos acidentes. A concessionária NovaDutra, responsável pelo trecho, informou que a pista sentido Rio foi liberada às 11h20, enquanto as faixas no sentido São Paulo foram desbloqueadas às 14h30. Por volta das 14h30, a via tinha lentidão, no sentido capital paulista, entre os quilômetros 78 e 88 e, no sentido Rio, entre os quilômetros 91 e 94.