Dutra ficará fechada ao longo desta terça para obras

A interdição, que começou por volta das 7 horas de hoje e deve terminar às 19 horas, foi feita para o lançamento de vigas do novo viaduto que está sendo construído no km 92 da Via, no Distrito de Moreira César. Durante o lançamento das vigas, o tráfego no sentido Rio-SP será desviado para a Avenida Independência, via paralela à rodovia.

Já o tráfego na pista sentido SP-Rio será desviado para as alças de acesso do viaduto. No total, serão lançadas cinco vigas de 120 toneladas e 45 metros de comprimento. A previsão da Concessionária é de que as obras sejam concluídas até o final do ano.