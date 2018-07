Dutra, SAI, Castelo e Anhangüera têm lentidão nesta manhã

O excesso de veículos congestionava trechos de quatro rodovias de São Paulo no início da manhã desta quarta-feira, 25. A Presidente Dutra apresentava lentidão entre os km 228 e 231, na chegada à capital paulista, e do km 217 ao 221, em Guarulhos. Na Castelo Branco, havia morosidade entre os km 32 e 24, de Itapevi a Barueri, no sentido capital, e do km 19 ao 23, na saída de São Paulo. A Anhangüera registrava tráfego ruim do km 106 ao 104, em Campinas, e a Anchieta, do km 13 ao 10, na chegada à capital. Nesta manhã, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, à capital. Nas Rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, o movimento era normal. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.