Dutra tem congestionamento de 10 km após acidentes

Duas carretas e dois carros se envolveram em um engavetamento, na altura do km 209 logo no início da manhã. Mais tarde, uma moto e um caminhão colidiram no km 211.

Duas pessoas ficaram feridas no engavetamento. Uma delas, segundo a Nova Dutra, foi socorrida com ferimentos leves no Hospital Geral de Guarulhos. A concessionária não soube dizer onde a segunda vítima, com ferimentos moderados, foi socorrida.

Já sobre o acidente entre a moto e o caminhão, a Nova Dutra afirma que uma pessoa teve ferimentos moderados e foi socorrida ao Hospital Nipo-Brasileiro. Por volta das 9h10, a rodovia estava totalmente desbloqueada, mas o congestionamento continua atrasando a chegada à capital entre o km 201, em Arujá, e o km 212, em Guarulhos.