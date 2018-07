Dutra tem pontos de congestionamento no sentido RJ-SP A rodovia Presidente Dutra registra pontos de congestionamento no sentido Rio-São Paulo em razão do excesso de veículos. Os trechos com trânsito lento estão nas regiões de São João de Meriti (kms 168 ao 169), São José dos Campos (kms 144 ao 147 e kms 153 ao 157), Guarulhos (kms 204 e 208) e São Paulo (kms 229 e 231, na pista expressa). Embora algumas áreas estejam com o tempo encoberto, a visibilidade é boa, segundo boletim da concessionária NovaDutra. O sistema Castello-Raposo, conforme a concessionária ViaOeste, opera sem problemas, com tráfego normal de veículos em todos os trechos. A rodovia Anhaguera, de acordo com dados da AutoBan, flui normalmente rumo a São Paulo, exceto no km 97, onde uma obra de melhorias obriga o motorista a fazer um desvio. No sentido oposto, na altura do km 112, região de Sumaré, obras também requerem a atenção do condutor. A rodovia dos Bandeirantes, administrada pela Autoban, não tem registro de problemas. Com relação às rodovias Anchieta e Imigrantes, o trânsito flui normalmente em ambos os sentidos, de acordo com a Ecovias.