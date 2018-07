Dutra tem pontos de lentidão na saída do feriado em SP A Rodovia Presidente Dutra apresentava cinco pontos de lentidão por volta das 10h30 de hoje, dois deles provocados por acidentes, informa o site da concessionária CCR NovaDutra. Em Arujá, um acidente provoca lentidão na pista expressa no sentido capital paulista, do quilômetro 196 ao 197. Reflexos de outro acidente atrapalham o trânsito do quilômetro 130 ao 125, em Caçapava, na pista expressa no sentido Rio de Janeiro.