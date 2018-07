DVDs para seguir a evolução de um autor polêmico TRAJETÓRIA: A caixa com a filmografia de Sergio Bianchi, lançada pela Versátil, contém cinco DVDs e custa, em média, R$ 144,90. Inclui a obra completa do diretor, menos, claro, seu filme mais recente, Os Inquilinos, que chega amanhã aos cinemas. Na caixa estão os cinco longas anteriores - Maldita Coincidência (1979), Romance (1988), A Causa Secreta (1994), Cronicamente Inviável (2000) e Quanto Vale ou É por Quilo? (2005) - além de curtas e médias como Omnibus (1972), A Segunda Besta (1977), Mato Eles? (1982) e Divina Previdência (1983). Há também depoimentos do autor sobre seus filmes, fortuna crítica, entrevistas com atores, etc. Enfim, a caixa se apresenta como aparato interessante para rever e, se for o caso, reavaliar uma trajetória artística marcada pela polêmica. Os dois curtas - Omnibus e A Segunda Besta - se inspiram em contos do argentino Julio Cortázar. Mato Eles? e Divina Previdência já encontram Bianchi preocupado com as mazelas nacionais; matança e exploração dos índios, num caso, a mortífera ineficácia da Previdência Social, no outro. São documentários. Mas esse tom será também dominante em sua filmografia de ficção. De Maldita Coincidência a Quanto Vale ou É por Quilo? cresce a impressão de dedo em riste diante do desacerto brasileiro, que às vezes parece sem remissão - daí o desconforto que provoca. Nos momentos em que o autor se coloca como parte do problema, e não como consciência moral acima das circunstâncias, sua obra se torna mais significativa.