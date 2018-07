E a culpa é do clima Que a maioria das ruas e avenidas da capital está em estado lastimável é coisa bem sabida de todos os que por elas transitam pelos mais variados meios. E a explicação, como mostra levantamento feito pelo Estado, é simples: a redução dos gastos com recapeamento, de nada menos do que 70% no governo de Fernando Haddad, em comparação com o último ano da administração de seu antecessor, Gilberto Kassab. O dinheiro que sobra para as pirotecnias no setor de transporte, com as quais Haddad procura se manter em evidência no noticiário, falta para coisas mais simples e fundamentais.