E a festa sempre continua

Todos os anos, a cena se repete: os convidados se excedem na comemoração, embalam na conversa e, por fim, acabam ficando. Há até os que voltam para casa, mas, depois de algumas horas de repouso, já estão lá de novo, prontos para continuar a festa. Tem sido assim, invariavelmente, os pós-Réveillon da arquiteta Camila Valentini.

Festeira assumida, daquelas que gostam de receber - nem que para isso tenha de dedicar preciosos dias de dezembro -, Camila já perdeu a conta das vezes em que teve de organizar uma outra festa no dia seguinte para receber os amigos e familiares que resolveram voltar para uma esticada.

"Uma coisa importante que percebi, ao longo do tempo, é que, nesta data, cada um tem seu próprio ritual, sua forma particular de dar boas-vindas ao ano que se inicia. E meus amigos gostam de dividir isso comigo", argumenta ela, que, a pedido do Casa, antecipou-se ao calendário para apresentar, em cinco passos, sua receita de sucesso para a data.

"Até na decoração e no jeito de festejar é preciso levar em conta o tempo de cada um", diz ela. Para Camila, está fora de questão, por exemplo, receber à francesa. No que concebe como um grande brunch, sem hora para acabar, a receita da arquiteta para o primeiro dia do ano é uma festa formal, mas nem por isso engessada.

"Gosto do simbolismo e do requinte que envolvem a data." Não à toa, a arquiteta costuma espalhar flores brancas e espelhos por todos os cantos da casa, além de copos de cristais das mais variadas cores para, segundo ela, possibilitar que cada convidado possa escolher o tom que melhor se identifique com os desejos que tem para a hora do brinde.

Vermelho para atrair paixão. Amarelo, dinheiro. Verde, esperança. "Se isso dá certo ou não, é outro problema. A única coisa que posso garantir é que os meus convidados estão sempre voltando", brinca.

Invista em informalidade

A ceia já terminou, mas no dia 1º os convidados precisam continuar sendo bem servidos. Depois da farra do Réveillon, ninguém tem hora para acordar e eventuais atrasos devem ser tolerados. Por isso, evite formalizar demais a festa. Procure deixar tudo à mão e, na hora de colocar a mesa, considere a possibilidade de repor pratos e copos durante toda a tarde e até o início da noite.

Prenda-se ao essencial

Opte pela simplicidade, evitando sobrecarregar o visual da casa com o acúmulo de peças, acessórios e adereços. Toalhas de mesa mais requintadas e tapetes - itens indispensáveis na noite anterior - podem bem voltar para o armário, sem prejuízo para a decoração. Em vez disso, reforce o número de porta-copos ao alcance dos convidados. Mas repare que, uma vez em evidência, louças, pratos, copos e talheres vão ser ainda mais notados.

Multiplique os espaços de convivência

Evite concentrar tudo em uma única mesa. Distribua os diversos tipos de serviço em suportes diferentes. Pratos e travessas com comida devem ser colocados na mesa principal. Já os aperitivos e baldes de gelo podem ocupar as mesinhas laterais e de centro. Aparadores, por sua vez, são móveis ideais para apoiar os copos e talheres, normalmente os itens que mais exigem reposição. Cuide para que nunca faltem enquanto durar a festa.

Nem tudo são flores

Nada mais desagradável do que tentar engatar uma conversa e ter, a todo momento, de se desviar de flores que insistem em se fazer notadas. Considere, portanto, o tipo e, principalmente, o tamanho dos arranjos. Eles nunca devem se interpor entre os convidados, nem entre estes e os pratos. Por via das dúvidas, empregue no máximo duas variedades de flores - e de cores - diferentes na sua composição.

Respeito aos rituais

Não importa o estilo da festa, nem da casa. Sejam elas clássicas ou modernas, existem certos símbolos que ajudam a criar a atmosfera da celebração e que merecem, portanto, ser respeitados. O primeiro deles, o champanhe, deve estar sempre presente. O mesmo vale para o branco, cor que pode ser revisitada pelas flores e serviços de mesa. Por fim, use e abuse de cristais e de espelhos, dois clássicos imunes ao tempo.