É A VEZ DE PERNAMBUCO O Brasil a Gosto homenageia Pernambuco com pratos inspirados na culinária típica do estado, servidos até outubro. Para começar, lâminas de beijupirá com salada de caranguejo, bolinho de cará e feijão verde (R$ 49; foto). R. Prof. Azevedo do Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos.