É (ainda mais) cor de rosa choque

O novo programa de Astrid Fontenelle é só uma das tantas peças mexidas no tabuleiro de xadrez de Letícia Muhana, diretora do canal GNT, desde o ano passado. A reforma a ser operada a partir do dia 21, na tela, é obra de pesquisas dispostas a investigar como agradar e atrair ainda mais a atenção do público-alvo do canal, "a mulher urbana, de 25 a 49 anos, de classe AB", explica Letícia ao Estado. A visão sobre a mulher a partir do ponto de vista de um salão de beleza, um reality de disputa entre casais, programas sobre astrologia e maternidade são abordagens em voga na nova programação.

"A gente passou o segundo semestre de 2010 tentando descobrir o gosto dessa mulher. O fato de a gente trabalhar com um conteúdo mais segmentado afastava de alguma maneira nosso target, que não se sentia tão atendido pelo GNT. Começamos a trabalhar naquilo que elas gostariam de ver e que a gente não tinha na nossa grade. Um exemplo é o conteúdo de maternidade ou o conteúdo de design e decoração. Achamos que elas queriam uma moda mais possível, queriam mais espaço para beleza, além do Superbonita", conta Leticia, que está no GNT antes mesmo de ele entrar no ar, em 1991.

Ela lembra que o canal sempre foi direcionado a este público, mas que ele foi passando por mudanças ao longo dos seus quase 20 anos. E com o advento do Viva, que já tem um público consolidado na classe C, coube ao GNT voltar seus olhos ao desejo de suas fiéis telespectadoras, reassumindo o posto de canal de mulherzinha. "Nosso público se sentia um pouco rechaçado por aquelas mulheres lindas e magras que mostrávamos nos intervalos. Agora temos uma mulher mais jovem, em situações mais comuns, mais reais, presentes em qualquer rotina feminina. Não é ruptura de conteúdo nem de formato. É o GNT um pouco mais perto de você."

As mudanças também partem do conteúdo para a programação visual e para o formato da grade. "Estamos mexendo na própria arquitetura da grade. Ela vai facilitar o entendimento para este target do que a gente tem na nossa programação. Quando a gente tematiza as noites, a gente emprega uma ferramenta que vai facilitar a compreensão do canal GNT pra esse público. Hoje você sabe que é dia de moda e beleza, terça-feira é dia de saúde... A ideia é fidelizar."

15 minutos. Na nova grade, ganham espaço programas de apenas 15 minutos, sempre na faixa das 20h45, o que reforça a ideia de que as pessoas não ficam mais tanto tempo ligadas à televisão exclusivamente. Já a sessão de filmes dublados, sempre às 19 horas, visa a mulher atarefada com filhos, jantar, marido e afins.

Ao longo do ano, serão mais de 20 produções nacionais estreando no line up do GNT. Além das novas cá citadas, continuam por lá os programas dos chefs queridinhos do público, o Superbonita Transforma, agora com Luana Piovani, e o Saia Justa, que inaugurou novo elenco em dezembro, entre outros.