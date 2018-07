'É complicado concorrer com os outros candidatos' Richard Castilho, de 17 anos, estudou a vida inteira em escolas públicas de Poá, na Grande São Paulo. Concluiu o ensino médio este ano e prestou o vestibular da Fuvest para Arquitetura, uma das carreiras mais concorridas. Mesmo com bônus na nota, ele ficou a 5 pontos da classificação para a segunda fase do exame.