E ele fala sério

Durante os oito anos do governo de George W. Bush, o clichê do presidente cowboy, de botas e chapéu, ceifando mato num rancho em Crawford, serviu de emblema do texano. Mas, esperem, vocês querem clichês do Texas? Afinal, Bush é de fato um nortista, um ianque, criado em privilégio e frequentador, com notas baixas, de Yale e Harvard. Diante de Rick Perry, George W. Bush é tão texano quanto uísque é paraguaio. E, não, o ex-presidente não tolera seu protegido, o ex-vice que assumiu o governo do Texas quando Bush partiu para Washington, em 2000, e continua no cargo até hoje, o mais longevo governador estadual do país.

Apertem os cintos, suspendam a credulidade. O Rick Perry Show está na estrada.

18 de agosto, visita a Portsmouth, New Hampshire.

Menino: "Qual a idade da Terra?"

Rick Perry: "É bem velha. No Texas a gente ensina a evolução e o criacionismo. Se você é inteligente o bastante, vai decidir qual dos dois é correto."

17 de agosto, Bedford, New Hampshire.

"Acho que diariamente cientistas têm questionado a ideia de que a mudança do clima é provocada pelo homem. Sim, o clima mudou, mas tem mudado desde que eu nasci."

17 de agosto, Feira Estadual em Des Moines, Iowa.

"Se esse cara (numa referência ao presidente do Banco Central, Ben Bernanke) imprimir mais dinheiro até a eleição, não sei o que fariam com ele em Iowa, mas, no Texas, a coisa ia ficar feia.(...) Para mim, é traição."

A metralhadora verbal do governador conquistou a ribalta nacional em abril de 2009, quando, para animar um comício do Tea Party, ele ameaçou promover a secessão do Texas, "se Washington continuar a esnobar o povo".

James Richard Perry nasceu há 61 anos, num rancho modesto no oeste do Texas. O candidato mais hostil a Washington e ao governo passou a vida profissional em cargos públicos. O político que alardeou ter recusado US$ 555 milhões de ajuda federal para estender o seguro-desemprego, em 2009, não fez barulho ao escrever para Barack Obama pedindo fundos para reequilibrar o orçamento do Estado com um pacote de ajuda de mais de US$ 6 bilhões, no mesmo ano. O Perry que promete impedir a "autoritária" reforma do seguro-saúde de Barack Obama obrigou as jovens texanas a tomar a vacina contra o HPV, que é transmitido sexualmente e pode provocar câncer cervical.

A última pesquisa de opinião nacional, feita pela CNN, pouco antes do anúncio oficial da candidatura, colocou Rick Perry em segundo lugar, com 15% de preferência entre republicanos, atrás do ex-governador do Massachusetts Mitt Romney, que tem 17%. O maior trunfo anunciado pela campanha de Perry é sua experiência executiva e os números de criação de emprego. Perry pode se vangloriar pelo fato de que no Texas foram criados 40% dos novos empregos de todo o país, desde 2009. Criar empregos, como sabe o presidente Obama, é o sonho de qualquer candidato a cargo eletivo neste verão de profundo descontentamento. Mas o suposto milagre texano não pode ser atribuído à maestria da gerência econômica de Rick Perry. O Estado, além de ser rico em petróleo, tem sido beneficiado pelo influxo de migração. Novos habitantes, novos empregos em serviços. O Texas tem a segunda maior porcentagem de trabalhadores ganhando salário-mínimo, depois do Mississipi. Um fato explicado, em boa parte, pelo baixo nível educacional: o Estado ocupa o 43º lugar em graduação na escola secundária, e está no topo em matéria de pobreza e população sem seguro-saúde.

Nada disso despenteia a cabeleira acaju do candidato. Quem dispara o besteirol visto na primeira semana de campanha oficial espera ataques até, como se viu, dos republicanos tradicionais.

Os assessores reunidos na cozinha eleitoral de Barack Obama, em Chicago, sussurram, em off, que Perry é um presente para a campanha de reeleição. Mitt Romney, o opaco líder da turma, é um republicano mais tradicional e pode dar trabalho ao presidente centrista. Michele Bachmann, a rival ultraconservadora de Minnesota, que dispara sandices com a loquacidade de Perry, não é levada a sério pelo establishment republicano, que vai tentar neutralizar sua ascensão movida pelo Tea Party.

Rick Perry, que nunca perdeu uma eleição no Texas, arrecada fundos com apetite e tem, entre seus caixas eleitorais, empresários com bolsos fundos. Sua fraqueza por gafes que demonstram insensibilidade e darwinismo social pode, se bem explorada na mídia, oferecer o contraste desejado para o presidente, que é acusado de não ter compreendido a magnitude do drama do desemprego.

Mas, como mostraram Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger, cujo talento histriônico Rick Perry parece superar, o ridicularizado de hoje pode ser o eleito de amanhã.