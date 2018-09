É grave estado de jovem que teve corpo queimado, no ES

O crime aconteceu no bairro Santa Mônica. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos amarraram a vítima e jogaram gasolina no corpo do jovem. Em seguida, atearam fogo no rapaz, que conseguiu fugir e pedir socorro aos moradores da região.

Ele foi levado ao hospital João Santos Neves, em Baixo Guandu, mas devido ao seu estado grave, foi transferido para o hospital Dório Silva, referência no tratamento de queimados no Estado. Ainda segundo a polícia, embora ninguém tenha concordado em dar detalhes do crime, a polícia já sabe que os envolvidos são moradores do bairro.