É grave estado de menino ferido em churrascaria no ABC

Além do garoto, um casal ficou ferido no acidente. De acordo com a Secretaria de Segurança pública (SSP), as vítimas estavam em uma churrascaria no bairro Santa Paula quando um garçom tentou reacender um réchaud, um utensílio usado para manter o calor dos alimentos à mesa. Testemunhas relatam que o atendente despejou álcool gel no réchaud sem perceber que ele permanecia aceso. Houve a explosão, ferindo os clientes.

O padrasto da criança também está internado no HC, com queimaduras de 2 e 3 º graus nas mãos. A mãe do menino também ficou ferida nas mãos com queimaduras de 2º grau, mas já foi liberada pelos médicos. O garçom não ficou ferido.