É grave estado de vítima de explosão em casa em SP É considerado gravíssimo o estado da mulher ferida por uma explosão na casa dela, no bairro Jardim Duprat, zona sul de São Paulo. Maria Teodoro Silva, de 42 anos, sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, no fim da tarde de hoje ela era mantida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, considerado referência na cidade no tratamento de queimados.