É grave estado do ator que se enforcou em Itararé (SP) Continua grave o estado de saúde do ator Tiago Klimeck, de 27 anos, que se enforcou acidentalmente na última sexta-feira, 6, durante a encenação da peça teatral Paixão de Cristo, em Itararé, no interior de São Paulo, segundo boletim médico da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, onde está internado.