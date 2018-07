É grave o estado de saúde do cantor Waldick Soriano É gravíssimo o estado de saúde do cantor Waldick Soriano. Com câncer de próstata, ele está internado desde a noite de domingo na chamada Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto Nacional do Câncer (Inca) - o que significa, segundo o Inca, que não existe mais possibilidade de cura. Waldick, que tem 75 anos, está em tratamento desde o dia 5 de maio. O cantor é baiano e nasceu na cidade de Caetité. Tem mais de 40 anos de carreira e é conhecido, principalmente no Nordeste, por sucessos românticos como "Eu não sou Cachorro Não" e "Tortura de Amor". Foi tema do documentário" Waldick, Sempre no Meu Coração", dirigido pela atriz Patrícia Pillar, que é sua admiradora há muitos anos. Em abril, Patrícia lançou o filme no Cine Ceará, mas sem a presença de Waldick, que se recuperava de uma cirurgia. O câncer havia sido diagnosticado em 2006. A atriz já havia dirigido um CD e um DVD com os maiores hits de sua carreira, "Waldick Soriano Ao Vivo".