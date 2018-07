É grave o estado do morador de rua incendiado em SP O morador de rua Ernesto Gamarra Durán, de 47 anos, que foi incendiado na noite de ontem na capital paulista, continua internado no pronto-socorro do Tatuapé. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado da vítima é grave e não há previsão de alta. Durán foi vítima foi alvo de incendiários enquanto dormia na Praça José Moreno, junto à Rua Henrique Lindenberg, na região do Tatuapé, zona leste da cidade. Conforme os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atenderam o morador, uma mulher passou pelo local e acionou a emergência ao ver a vítima em chamas. Ela também teria testemunhado três pessoas jogando um líquido sobre a vítima e ateando fogo em seguida. Os três criminosos do grupo teriam fugido a pé. O caso seria registrado no 52.º Distrito Policial, do Parque São Jorge.