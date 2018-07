É hora de aplicar calcário no solo

Em ano de alta no preço dos fertilizantes, todas as maneiras de aumentar a eficiência da adubação e a produtividade nas lavouras são bem-vindas. E a aplicação de calcário no solo, ou calagem, é uma dessas medidas. "Solos ácidos, caracterizados por baixos valores de pH (menor que 5,5), teores insuficientes de cálcio e excesso de alumínio e/ou manganês, são predominantes na maior parte do Brasil e limitam fortemente a produtividade das culturas, pois impedem absorção plena dos nutrientes pelas plantas", diz o pesquisador-científico Cristiano Alberto de Andrade, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas (SP). A aplicação de calcário agrícola corrige essa acidez, permitindo que a adubação seja plenamente aproveitada. Agora, a três meses antes do início do plantio de verão, é o momento de fazer a calagem, sempre baseada, porém, na análise química do solo, realizada em laboratórios especializados. A coleta de amostras de solo para análise é feita em duas etapas, conforme Andrade. A primeira, logo após a colheita de verão e a segunda é agora, pouco antes do preparo de solo para lavouras anuais, como soja, milho e algodão. Já para culturas perenes (café, citros e frutíferas), a amostragem do solo deve ser feita no fim da época das chuvas. A LANÇO Com base em dados da análise de solo definem-se as áreas e a quantidade de calcário a ser aplicada, a lanço, em toda a extensão da lavoura. Deve-se evitar jogar calcário no solo quando há muito vento, para que o insumo não seja levado para fora do campo e também para melhorar a uniformidade da operação. Logo após a aplicação, em sistemas convencionais de cultivo, o calcário deve ser incorporado com aração a 20 centímetros de profundidade, posteriormente à aplicação. "A calagem deve ser feita com antecedência de três meses antes do plantio para que haja tempo suficiente para a reação do corretivo, com o início das chuvas." Já no sistema plantio direto, como não há movimentação mecânica do solo, o calcário aplicado na superfície do solo não deve ser incorporado. NUTRIENTES O pesquisador explica que os principais danos às plantas provocados por solos ácidos estão relacionados ao desenvolvimento das raízes, já que a acidez elevada e o teor excessivo de alumínio prejudicam o crescimento do sistema radicular, reduzindo a absorção de água e nutrientes pela planta. BENEFÍCIOS "Entre os benefícios da calagem, os principais estão relacionados à elevação do pH a uma faixa adequada, normalmente entre 5,5 e 6,5, o que, além de reduzir ou eliminar a toxidez por excesso de alumínio ou manganês no solo, favorece a disponibilidade dos nutrientes e a atividade de microrganismos no solo." Nessas condições, garante Andrade, a planta expressa melhor seu potencial produtivo, em razão do aumento da "massa de solo" explorada pelas raízes. "Tudo isso justifica a importância da calagem para o aumento da eficiência da adubação. No momento atual, de preços elevados de fertilizantes, é possível, com a aplicação de calcário, reduzir perdas de nutrientes e até aumentar a produtividade da lavoura", fala o pesquisador.