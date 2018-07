É hora de dar adeus ao Playcenter, que fecha domingo que vem (29). Elegemos as melhores atrações pra você curtir a última semana do parque

QUANTO: R$ 57. Estac.: R$ 25.

Você teve 39 anos para ir ao Playcenter. Mas, se nesse tempo, acabou ignorando o parque, tudo bem: o Divirta-se testou e escolheu as melhores atrações para você aproveitar os próximos nove dias e também ser parte da história do tradicional parque. Depois de domingo (29), as portas se fecham e reabrem em 2013, só com brinquedos infantis. Mas não será mais o Playcenter, parque que marcou a cidade - e a nossa equipe também. Luiza Wolf