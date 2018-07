É impossível dizer se avião explodiu no ar, diz Jobim O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou hoje que mesmo com os destroços de avião visualizados na superfície do oceano é impossível dizer se o Airbus da Air France explodiu no ar. Durante entrevista coletiva no hotel Windsor, no Rio de Janeiro, ele confirmou que, no domingo, a aeronave fez contatos às 23h10 e 23h15 informando a despressurizarão da cabine e pane elétrica. Ele também admitiu que a busca pela caixa-preta do avião será um trabalho "de grande dificuldade", porque a região tem profundidade de 2 mil a 3 mil metros.