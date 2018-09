É inglesa, com certeza

Poucos estudiosos em seu país conhecem tanto o assunto de que tratam quanto ele. Nascido e criado em Londres, formado em arquitetura por Cambridge e atual professor titular da cadeira de Interiores, na prestigiada Universidade de Edimburgo, Escócia, o inglês Ed Hollis diz que o que melhor define os interiores de uma autêntica casa britânica é menos o que ela exibe por dentro e mais o que ela traz de fora.

Explica-se: para o autor do best seller The Secret Lives of Building (as vidas secretas do edifício), nas terras da rainha, a vontade de trazer o meio externo para dentro de casa é a principal motivação dos britânicos ao planejar a decoração. "Por trás da exuberância das plantas e motivos florais existe um anseio, ainda que inconsciente, de conviver com a natureza", diz Hollis. "Para quem não dispõe de um quintal ou de uma varanda (coisa rara por aqui), a decoração pode ser a saída."

Daí decorre, segundo o professor, a importância atribuída ao hábito de decorar os interiores domésticos. "A transparência das cortinas, a permanência dos carpetes, a ênfase nos contrastes acentuados de luzes e cores são elementos que também denunciam essa vontade de capturar o ambiente externo. Sobretudo diante de nossos dias cinzentos e invernos prolongados", argumenta Hollis.

"A própria ideia de coordenação, tão apreciada pelos ingleses, está ligada à necessidade de criar um ambiente harmônico dentro de casa", afirma Alison Keane, diretora de marketing da Sanderson, tradicional maison inglesa que acaba de comemorar 150 anos. Famosa em todo o mundo por seus tecidos e papéis de parede, a empresa tem como marca registrada os modelos inspirados por flores e todos os seus componentes.

"Combinar tecidos e papéis tem sido nosso trabalho por mais de um século", conta Keane. "A tarefa é a mesma, mas os temas estão em constante reelaboração. Misturamos a criatividade de jovens designers com a obra de artistas consagrados. Temos um dos maiores acervos do mundo de papéis e tecidos e, sempre que podemos, voltamos a ele. Procuramos nos clássicos novas maneiras de atender ao contemporâneo."

Fator preponderante na montagem de um interior de estilo british, o apego à tradição e o gosto por elementos exóticos à cultura nacional - como a Índia, objeto de eterna inspiração para os designers - parecem, de fato, inspirar muitas das escolhas. A sensação de acolhimento, porém, não fica atrás. Afinal, em que outro país seria possível imaginar uma casa inteiramente acarpetada e revestida com papel de parede?

Ou, ainda, de cortinas inteiramente confeccionadas em puro cashmere? "Não se trata de algo raro de acontecer. Já atendemos a vários pedidos do tipo e garanto que o caimento é fantástico", diz Jenny Stewart, diretora de marketing da Johnstons, tradicional produtora de cashmere escocês, que assiste a um interesse cada vez maior do público britânico, principalmente do jovem, pelo uso renovado do material na decoração. "Como padronagem, no entanto, eles se interessam mais pelas versões tradicionais, como o tartan."

Elevada, portanto, a uma questão de interesse nacional, não surpreende que a decoração de interiores ocupe hoje o centro das preocupações dos britânicos, logo depois do interesse despertado pela gastronomia em casa - uma obsessão atual - e da moda.

E o que dizer da decantada inclinação britânica em misturar referências antagônicas na composição de um mesmo ambiente? "No Reino Unido, como em qualquer lugar do mundo, o que diferencia o design de interiores da arquitetura é que nós, designers de interiores, nos ocupamos de elementos já existentes", afirma Ed Hollis. "Acho que tudo o que fazemos é ampliar nosso raio de ação, viajando pelo tempo e pelo espaço. E, talvez, esteja aí nosso principal mérito."

Veja também:

Pequeno notável

Máximo do mínimo