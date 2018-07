É legal, mas pode melhorar O passeio é bom, mas um tanto cansativo. Vale lembrar que somente 1/4 das obras de Niemeyer em São Paulo são visitadas. Uma das razões é a localização: a maioria se concentra no Parque do Ibirapuera. O programa também carece de apoio a estrangeiros. Na visita, três peruanas tiveram dificuldades para entender o guia. E para comer ou ir ao banheiro, é necessário escapar do grupo. No Terraço Itália, certa hostilidade: as cortinas foram fechadas durante a visita.