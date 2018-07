E-mails roubados revelariam que aquecimento global é farsa planetária A invasão de computadores da Universidade East Anglia, no Reino Unido, e o roubo de mais de mil e-mails e 3 mil documentos trocados entre cientistas transformaram-se em polêmica no mundo acadêmico a poucas semanas de Copenhague. O material, que revelaria uma suposta manipulação de dados para reforçar a tese do aquecimento global, está sendo usado por céticos para alertar que a necessidade de corte de emissões de CO2 não passaria de uma farsa planetária. Cientistas afirmam que o roubo faz parte de uma campanha para evitar um acordo climático.