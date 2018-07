É mais seguro e pode reduzir acidentes, diz Inmetro

"Segundo o corpo de bombeiros de São Paulo, nos últimos dez anos houve 35 mil incêndios só na cidade de São Paulo. Desses, 6 mil tiveram como causa curto circuitos", destaca. "A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, pesquisando em notícias de jornal, identificou, em 2007, 427 diferentes acidentes com choque elétrico domiciliar. Em 2008, 516 acidentes. E em 2009, até julho, 341."

Para o Inmetro, o novo padrão vai reduzir de forma considerável esse tipo de acidentes, uma vez que, além de garantir o o aterramento para aparelhos de maior consumo, o novo plugue encaixa na tomada. Mesmo os aparelhos com dois pinos passam a vir de fábrica com plugue em formato sextavado. "Estamos falando de uma questão de segurança", frisa Kuster.

O novo modelo foi inspirado no padrão suíço e, na opinião do executivo do Inmetro, os brasileiros não encontrarão dificuldades para encontrar adaptadores no exterior. "O Inmetro não criaria algo totalmente novo. Se houvesse um padrão universal, certamente o adotaríamos no Brasil."